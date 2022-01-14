Черноморец хочет подписать болгарского хавбека

Одесский «Черноморец» может подписать хавбека «Левски» и национальной сборной Болгарии Борислава Цонева. «Моряки» предлагают футболисту более высокую зарплату, чем он получает в болгарском клубе.

Руководство «Левски» уже дало добро на трансфер 26-летнего Цонева, чтобы улучшить свое финансовое положение, однако сам игрок пока не принял окончательное решения.

В этом сезоне Цонев провел 20 матчей за «Левски», в которых забил 6 мячей и оформил 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.