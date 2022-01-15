ШАРАН: «Задача – создать боеспособный Минай и остаться в Премьер-лиге»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран после подписания контракта рассказал о задачах, которые стоят перед его новой командой:

«Приоритетная задача – остаться в Премьер-лиге. Постараемся создать боеспособный коллектив, это также задача нашего тренерского штаба.

Приоритетом будет результат. Нужно работать и доказывать в каждой команде, куда тебя приглашают и где тебя хотят видеть. И чтобы болельщики были довольны самоотдачей игроков».

По итогам осенней части сезона «Минай» набрал 10 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ.