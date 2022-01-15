В матче 21-го тура чемпионата Франции «Ницца» выиграла у «Нанта» со счетом 2:1.
«Ницца» одержала 4-ю победу подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Нант» располагается на 9-й позиции.
Лига 1. 21-й тур
Ницца – Нант – 2:1
Голы: Дольберг, 21 (пен), Тюрам, 56 – Жиротто, 45.
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Кефрен Тюрам-Юльен (Ницца).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Жиротто (Нант).
|21'
|ГОЛ ! С пенальти забил Каспер Дольберг (Ницца).
Источник — Sport.ua
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