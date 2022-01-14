Благодаря автоголу. Брайтон спас игру с Кристал Пэлас на 87-й минуте

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Брайтон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1)
На 38-й минуте Паскаль Гросс не реализовал пенальти для хозяев. Конор Галлахер на 69-й минуте вывел команду гостей вперед. «Брайтон» спас игру на 87-й минуте благодаря автоголу Йоахима Андерсена.
«Брайтон» набрал 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. У «Кристал Пэлас» 24 очка (11-е место)
АПЛ. 22-й тур
Брайтон – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Андерсен, 87 (автогол) – Галлахер, 69.
Нереализованный пенальти: Гросс, 38
Брайтон: Санчес, Уэбстер, Берн, Велтман (Марч, 73), Кукурелья, Макаллистер, Гросс (Уэлбек, 73), Лаллана (Лемпти, 56), Модер, Мопей, Троссар.
Кристал Пэлас: Батленд, Уорд, Митчелл, Гэи, Андерсен, Олисе (Бентеке, 82), Эзе (Миливоевич, 66), Хьюз, Шлупп, Галлахер, Эдуар (Матета, 66).
Предупреждения: Эзе 44, Хьюз 61.
Судья: Джиллетт
Источник — Sport.ua
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