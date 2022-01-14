22-й тур
Брайтон
1 : 1
Кристал Пэлас
14.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Благодаря автоголу. Брайтон спас игру с Кристал Пэлас на 87-й минуте

На 38-й минуте Паскаль Гросс не реализовал пенальти для хозяев

  • 14.01.2022 23:57
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Благодаря автоголу. Брайтон спас игру с Кристал Пэлас на 87-й минуте
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Брайтон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1)

На 38-й минуте Паскаль Гросс не реализовал пенальти для хозяев. Конор Галлахер на 69-й минуте вывел команду гостей вперед. «Брайтон» спас игру на 87-й минуте благодаря автоголу Йоахима Андерсена.

«Брайтон» набрал 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. У «Кристал Пэлас» 24 очка (11-е место)

АПЛ. 22-й тур

Брайтон – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Андерсен, 87 (автогол) – Галлахер, 69.

Нереализованный пенальти: Гросс, 38

Брайтон: Санчес, Уэбстер, Берн, Велтман (Марч, 73), Кукурелья, Макаллистер, Гросс (Уэлбек, 73), Лаллана (Лемпти, 56), Модер, Мопей, Троссар.

Кристал Пэлас: Батленд, Уорд, Митчелл, Гэи, Андерсен, Олисе (Бентеке, 82), Эзе (Миливоевич, 66), Хьюз, Шлупп, Галлахер, Эдуар (Матета, 66).

Предупреждения: Эзе 44, Хьюз 61.

Судья: Джиллетт

Источник — Sport.ua

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