Сидней. Маррей и Карацев поспорят за титул

Экс-лидер мирового рейтинга будет сражаться за 47-й титул в карьере

  • 14.01.2022 20:29
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  • 1 комментарий
Сидней. Маррей и Карацев поспорят за титул
© Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

На турнире ATP 250 в Сиднее состоялись полуфинальные матчи.
 
Британец Энди Маррей, которому организаторы выдали вайлд-кард, добыл волевую победу над американцем Рейлли Опелкой.
 
В другом матче еще один британец Дэн Эванс в трех партиях проиграл Аслану Карацеву из России.

Сидней. 1/2 финала

 Аслан Карацев [1] –  Дэн Эванс [3] – 6:3, 6:7(13), 6:3
 Энди Маррей [WC] –  Рейлли Опелка [4] – 6:7(6), 6:4, 6:4

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 14.01.2022 20:37
    0
    Энди титула и вернутся в топ-100
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