Сидней. Маррей и Карацев поспорят за титул

На турнире ATP 250 в Сиднее состоялись полуфинальные матчи.
Британец Энди Маррей, которому организаторы выдали вайлд-кард, добыл волевую победу над американцем Рейлли Опелкой.
В другом матче еще один британец Дэн Эванс в трех партиях проиграл Аслану Карацеву из России.
Сидней. 1/2 финала
Аслан Карацев [1] – Дэн Эванс [3] – 6:3, 6:7(13), 6:3
Энди Маррей [WC] – Рейлли Опелка [4] – 6:7(6), 6:4, 6:4
Источник — Sport.ua
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