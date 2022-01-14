В субботу, 15 декабря, состоится матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».



Встреча состоится на стадионе «Этихад», начало в 14:30 по Киеву.

Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии



В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» – «Челси» покажут Setanta Sports Ukraine и видеосервис MEGOGO.