Атлетико и Манчестер Юнайтед хотят переманить тренера Интера

Работа Симоне Индзаги на посту главного тренера «Интера» впечатлила ряд европейских топ-клубов. На него претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» Мадрид.

«Интер» не намерен терять своего тренера. Чемпионы Италии готовы предложить Индзаги-младшему новый контракт с повышением зарплаты.

Индзаги возглавил «Интер» летом прошлого года. Сейчас команда лидирует в Серии А и впервые за 10 лет вышла в плей-офф Лиги чемпионов. В среду «Интер» завоевал первый трофей с Индзаги – Суперкубок Италии, в котором был обыгран «Ювентус».