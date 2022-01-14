Атлетико и Манчестер Юнайтед хотят переманить тренера Интера

Работа Симоне Индзаги впечатлила ряд других топ-клубов

  • 14.01.2022 19:58
  • 831 просмотр
  • 2 комментария
Атлетико и Манчестер Юнайтед хотят переманить тренера Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Работа Симоне Индзаги на посту главного тренера «Интера» впечатлила ряд европейских топ-клубов. На него претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» Мадрид.

«Интер» не намерен терять своего тренера. Чемпионы Италии готовы предложить Индзаги-младшему новый контракт с повышением зарплаты.

Индзаги возглавил «Интер» летом прошлого года. Сейчас команда лидирует в Серии А и впервые за 10 лет вышла в плей-офф Лиги чемпионов. В среду «Интер» завоевал первый трофей с Индзаги – Суперкубок Италии, в котором был обыгран «Ювентус».

Источник — Corriere dello Sport

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bzzzzzz
    bzzzzzz, 14.01.2022 20:56
    0
    Интер по сути играет на том что заложил Конте. Не пойму эти диферамбы в адрес Индзаги.
    А особенно для МЮ это очередной кот в мешке будет.
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 14.01.2022 20:22
    0
    Сімоне зараз в Італії рве всіх. МЮ пізно схаменувся, - Індзагі потрібно було запрошувати ще влітку. Зараз боролися б за трійку мінімум. Нормальний ж склад там. А вони запросили Рангніка після Сульшера  . Атлетіко давно вже потрібно перезавантажитися, бо на футбол Сімеоне, нейтральні вболівальники не можуть дивитися. 
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