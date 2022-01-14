Атлетико и Манчестер Юнайтед хотят переманить тренера Интера

Работа Симоне Индзаги на посту главного тренера «Интера» впечатлила ряд европейских топ-клубов. На него претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» Мадрид.
«Интер» не намерен терять своего тренера. Чемпионы Италии готовы предложить Индзаги-младшему новый контракт с повышением зарплаты.
Индзаги возглавил «Интер» летом прошлого года. Сейчас команда лидирует в Серии А и впервые за 10 лет вышла в плей-офф Лиги чемпионов. В среду «Интер» завоевал первый трофей с Индзаги – Суперкубок Италии, в котором был обыгран «Ювентус».
Источник — Corriere dello Sport
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А особенно для МЮ это очередной кот в мешке будет.
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