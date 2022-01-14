FAVBET достроково «відправив у відставку» Шевченка

В компанії впевнені, що звільнення тренера вирішена справа та розрахували прогнози на його звільнення, як виграшні

Одинадцять матчів, одна перемога, три нічиї та сім поразок. Така невтішна статистика виступів Дженоа змусила власників клубу задуматися над зміною тренера. Якщо програші лідерам чемпіонату можна зрозуміти і прийняти, то поразка від прямого конкурента за виживання Спеції похитнула позиції українського тренера. Відразу поповзли чутки про звільнення, можливих кандидатів на заміну Шевченка та строки, коли це відбудеться. Нічия з Сассуоло продовжила тренерську кар’єру Андрія Миколайовича в Італії, але чи на довго?

У FAVBET вирішили, що його час на чолі Дженоа добігає завершення і найближчими днями він покине клуб. В компанії настільки впевнені в цьому, що достроково розрахували прогнози на звільнення Шевченка. Хоча кілька днів тому таку ймовірність оцінювали у 70%.

Гравці FAVBET задоволені, але і Андрію Миколайовичу не варто засмучуватися. Вже ходять чутки про те, що він стане тренером збірної Польщі. Можливо на чолі “Кадри” його чекає успіх та виступ на Чемпіонаті світу 2022 року. А компанія FAVBET бажає Шевченку удачі у подальшій кар’єрі.