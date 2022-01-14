Милан на два месяца потерял основного защитника

У Фикайо Томори повреждение мениска

  • 14.01.2022 17:01
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Милан на два месяца потерял основного защитника
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фикайо Томори

Защитник «Милана» Фикайо Томори получил травму колена в матче Кубка Италии против «Дженоа» (победа 3:1). Он был заменен уже на 24-й минуте.

У него диагностировано повреждение мениска левой ноги. По прогнозам врачей, восстановление Томори после травмы займет как минимум два месяца.

В нынешнем сезоне на счету Томори 1 гол в 23 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Источник — Sky Sport Italia

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