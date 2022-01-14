Милан на два месяца потерял основного защитника

Защитник «Милана» Фикайо Томори получил травму колена в матче Кубка Италии против «Дженоа» (победа 3:1). Он был заменен уже на 24-й минуте.
У него диагностировано повреждение мениска левой ноги. По прогнозам врачей, восстановление Томори после травмы займет как минимум два месяца.
В нынешнем сезоне на счету Томори 1 гол в 23 матчах за «Милан» во всех турнирах.
Источник — Sky Sport Italia
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