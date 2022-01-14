Это не Дженоа. Нани подпишет контракт с аутсайдером Серии А

Известный португальский вингер Луиш Нани станет игроком «Венеции». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Стороны уже согласовали условия контракта. Уже сегодня экс-игрок «Манчестер Юнайтед» пройдет медосмотр в «Венеции» и проведет первую тренировку со своей новой командой.
Агенты Нани также предлагали услуги игрока «Дженоа» и «Болонье». Сейчас 35-летний португалец является свободным агентом после того, как его контракт с «Орландо Сити» истек.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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