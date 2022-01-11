Дженоа может подписать экс-звезду Манчестер Юнайтед

Нани был предложен клубу Андрея Шевченко

  • 11.01.2022 16:13
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Дженоа может подписать экс-звезду Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Нани

«Дженоа» может подписать во время январского трансферного окна 35-летнего португальского хавбека Нани. Сейчас он находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с клубом МЛС «Орландо Сити».

Агенты Нани предложили услуги португальца «Дженоа» и еще одному клубу Серии А, «Болонье». Ранее Нани уже выступал в Серии А за «Лацио» в сезоне 2017/2018.

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» определилась с кандидатурами на замену Андрею Шевченко.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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