Илья ЗАБАРНЫЙ: «Миколенко - пример для нас. 10 из 10 за дебют в Эвертоне»

Молодой защитник рад тому, что партнер по сборной Украины перебрался в АПЛ

  • 14.01.2022 15:29
  • 1033 просмотра
  • 4 комментария
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Миколенко - пример для нас. 10 из 10 за дебют в Эвертоне»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Динамо» Илья Забарный доволен тем, что Виталий Миколенко перебрался из киевской команды в «Эвертон», став примером для других украинцев.

Миколенко уже успел дебютировать за ливерпульцев.

- Переживаете ли по поводу того, каково вам будет играть в обороне без Миколенко?

- Желаю Виталию только удачи, это очень хороший пример того, как нужно расти, чтобы появилась возможность перейти в топ-чемпионат Европы. Это особенно важно для молодых футболистов, которые видят, что, заиграв в «Динамо», можно идти дальше.

- Вы уже смотрели матчи Миколенко за «Эвертон»?

- То, что он за такой короткий промежуток времени сыграл уже 120 минут, говорит, что ему можно поставить оценку 10 из 10. Сыграть такое время без особенной подготовки дорогого стоит.

- Динамовцы уже начали учить английский язык?

- (улыбается) Все со временем. У меня с английским нормально, не скажу, что прямо хорошо, но на бытовом уровне неплохо.

Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    OKs100, 14.01.2022 15:57
    0
    Пора и Забарному уходить играть в Европу, в Англию, например, в Лутон Таун.
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    Andrey_1992
    online
    Andrey_1992, 14.01.2022 15:54
    0
    Face Control, 14.01.2022 15:49
    10 из 10 за дебют в Эвертоне
    ————————————-
    а де Мудрик ваш уже в Брентфорді?
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    Face Control
    Face Control, 14.01.2022 15:49
    -4
    10 из 10 за дебют в Эвертоне
    ————————————-
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 14.01.2022 15:41
    -4
    "10 з 10" - це якщо з нехилим авансом ...
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