Australian Open. Все пять украинок проведут свои матчи в понедельник

Организаторы Australian Open сообщили предварительное расписание матчей.
Верхняя часть женской сетки, куда попали все пять украинок, проведет свои матчи в понедельник, 17 января.
Нижняя часть сетки выйдет на корты уже во вторник, но представителей Украины там нет.
Отметим, что в основную сетку по рейтингу попал Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Леся Цуренко успешно преодолела квалификацию и сразится в первом матче основы с лидером мирового рейтинга.
Источник — Australian Open
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