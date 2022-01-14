Australian Open. Все пять украинок проведут свои матчи в понедельник

Организаторы Australian Open сообщили предварительное расписание матчей.



Верхняя часть женской сетки, куда попали все пять украинок, проведет свои матчи в понедельник, 17 января.



Нижняя часть сетки выйдет на корты уже во вторник, но представителей Украины там нет.



Отметим, что в основную сетку по рейтингу попал Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Леся Цуренко успешно преодолела квалификацию и сразится в первом матче основы с лидером мирового рейтинга.