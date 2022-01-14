Australian Open. Все пять украинок проведут свои матчи в понедельник

Нас ждет бессонная ночь

  • 14.01.2022 14:44
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Australian Open. Все пять украинок проведут свои матчи в понедельник
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Организаторы Australian Open сообщили предварительное расписание матчей.
 
Верхняя часть женской сетки, куда попали все пять украинок, проведет свои матчи в понедельник, 17 января.
 
Нижняя часть сетки выйдет на корты уже во вторник, но представителей Украины там нет.
 
Отметим, что в основную сетку по рейтингу попал Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Леся Цуренко успешно преодолела квалификацию и сразится в первом матче основы с лидером мирового рейтинга.

Источник — Australian Open

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