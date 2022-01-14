Врач Динамо: «У некоторых футболистов есть лишний вес. Они с этим борются»

Врач первой команды «Динамо» Анатолий Жучка рассказал о том, как прошло плановое медобследование у первой группы футболистов и о процедурах, которые проходили игроки.

- Праздники закончились, видно, что ребята соскучились друг по другу, поскольку давно не виделись, а также по тренировочной работе. На ежегодное медобследование все пришли в хорошем настроении, игроки чувствуют себя хорошо, все идет по плану согласно намеченному графику, а окончательное заключение дадим уже после полной диагностики, когда получим результаты обследований.

- Расскажите подробнее, какой график у команды, как проходит медосмотр, какие обследования делают ребята?

- Все те, что обычно. Футболисты поделены на две группы, пока первая проходит медосмотр, вторая собралась на базе для тренировки. После медосмотра запланированы обед, отдых, а вечером – еще одна тренировка обеих групп. Завтра – наоборот. Игроки проходят стандартных врачей: терапевт, лор, офтальмолог, невропатолог, делают УЗИ брюшной полости, эхокардиографию, сдают анализы.

- Есть ли у кого лишний вес после новогодних праздников?

- У тех, кто склонен к этому, думаю, он есть. Визуально все выглядят хорошо, так же, как перед отпуском, а точно об этом узнаем уже на базе, когда измерим. Те, у кого есть лишний вес, знают и борются с ним.

- Как сами провели отпуск, успели ли отдохнуть?

- К сожалению, на практике у нас отпуска почти не бывает. Постоянно возникают вопросы, которыми нужно заниматься, так что в это время мы уже готовились ко второй части сезона. На отдых удалось выделить всего несколько дней.

- Держите ли связь с футболистами во время отпуска? Обращаются ли они к вам с какими-то вопросами?

- Такое впечатление, что у нас эта связь никогда и не прерывается (улыбается). В основном вопросы касались оформления документов относительно COVID-19 перед поездками за границу, у кого-то были небольшие проблемы со здоровьем, поэтому на связи находились постоянно.

- Кто из динамовцев наиболее дисциплинирован и пунктуален во время медобследования?

- Пример остальным обычно показывает капитан команды Сергей Сидорчук. Сегодня была целая группа футболистов, которые приехали в клинику даже раньше меня. Кроме Сидорчука, это Андриевский, Бойко, Буяльский, Забарный и др. Это самые пунктуальные ребята, из таких мелочей складывается профессионализм, который сказывается и на игре.