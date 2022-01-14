Аделаида. Обидчица Свитолиной вышла в финал

На турнире WTA 250 в Аделаиде состоялись полуфинальные матчи.
Американки Кори Гауфф и Мэдисон Киз, которые ранее переиграли украинок Марту Костюк и Элину Свитолину, разыграли одну из путевок. В финал пробилась более опытная теннисистка.
Там она сыграет против обидчицы Ангелины Калининой, соперница которой снялась перед полуфиналом.
Аделаида. 1/2 финала
Элисон Риск – Тамара Зиданшек [4] – техническая победа
Мэдисон Киз – Кори Гауфф [3] – 3:6, 6:2, 7:5
Источник — Sport.ua
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