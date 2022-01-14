Аделаида. Обидчица Свитолиной вышла в финал

Мэдисон Киз обыграла соотечественницу Кори Гауфф

  • 14.01.2022 14:23
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Аделаида. Обидчица Свитолиной вышла в финал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

На турнире WTA 250 в Аделаиде состоялись полуфинальные матчи.
 
Американки Кори Гауфф и Мэдисон Киз, которые ранее переиграли украинок Марту Костюк и Элину Свитолину, разыграли одну из путевок. В финал пробилась более опытная теннисистка.
 
Там она сыграет против обидчицы Ангелины Калининой, соперница которой снялась перед полуфиналом.

Аделаида. 1/2 финала

 Элисон Риск –  Тамара Зиданшек [4] – техническая победа
 Мэдисон Киз –  Кори Гауфф [3] – 3:6, 6:2, 7:5

Источник — Sport.ua

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