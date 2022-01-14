Слишком дорого. Ливерпуль не хочет удовлетворять финансовые запросы Салаха

Английский «Ливерпуль» пока не может договориться о продлении контракта с 29-летним египетским вингером Мохамедом Салахом.
Ранее Салах заявлял, что не требует «сумасшедших» денег, но «Ливерпуль» не готов выполнить его текущие финансовые условия.
Текущее соглашение Салаха с «красными» рассчитано до лета 2023 года, но «Ливерпуль» хочет заранее договориться о его продлении.
Ранее сообщалось, что зарплата Салаха может вырасти до €600 тысяч в неделю (около €31 миллиона в год).
Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 гола после перехода из римской «Ромы» за €42 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «красных» 26 матчей во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 9 результативных передач.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 миллионов.
Источник — The Telegraph
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.