Слишком дорого. Ливерпуль не хочет удовлетворять финансовые запросы Салаха

Английский «Ливерпуль» пока не может договориться о продлении контракта с 29-летним египетским вингером Мохамедом Салахом.

Ранее Салах заявлял, что не требует «сумасшедших» денег, но «Ливерпуль» не готов выполнить его текущие финансовые условия.

Текущее соглашение Салаха с «красными» рассчитано до лета 2023 года, но «Ливерпуль» хочет заранее договориться о его продлении.

Ранее сообщалось, что зарплата Салаха может вырасти до €600 тысяч в неделю (около €31 миллиона в год).

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 гола после перехода из римской «Ромы» за €42 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «красных» 26 матчей во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 9 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 миллионов.