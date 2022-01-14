Слишком дорого. Ливерпуль не хочет удовлетворять финансовые запросы Салаха

Клубу пока не удается договориться о продлении контракта с игроком

  • 14.01.2022 13:52
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  • 1 комментарий
Слишком дорого. Ливерпуль не хочет удовлетворять финансовые запросы Салаха
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» пока не может договориться о продлении контракта с 29-летним египетским вингером Мохамедом Салахом.

Ранее Салах заявлял, что не требует «сумасшедших» денег, но «Ливерпуль» не готов выполнить его текущие финансовые условия.

Текущее соглашение Салаха с «красными» рассчитано до лета 2023 года, но «Ливерпуль» хочет заранее договориться о его продлении.

Ранее сообщалось, что зарплата Салаха может вырасти до €600 тысяч в неделю (около €31 миллиона в год).

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 гола после перехода из римской «Ромы» за €42 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «красных» 26 матчей во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 9 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 миллионов.

Источник — The Telegraph

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kevko
    online
    Kevko, 14.01.2022 14:15
    +1
    Продавать. Незаменимых нет. Падение на колени перед "звездами" как правило заканчивается проблемами для команды и клуба
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