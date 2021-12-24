Идет на рекорд. Салах станет самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ

«Ливерпулю» придется сделать 29-летнего египетского вингера Мохамеда Салаха самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги, чтобы уговорить продлить контракт с клубом.

Зарплата Салаха может вырасти до €600 тысяч в неделю (около €31 миллиона в год).

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 гола после перехода из римской «Ромы» за €42 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «красных» 24 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 9 результативных передач.

Текущий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 миллионов.