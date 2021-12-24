Идет на рекорд. Салах станет самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ

Египетский вингер «Ливерпуля» будет зарабатывать около €31 миллиона в год

  • 24.12.2021 18:55
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Идет на рекорд. Салах станет самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпулю» придется сделать 29-летнего египетского вингера Мохамеда Салаха самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги, чтобы уговорить продлить контракт с клубом.

Зарплата Салаха может вырасти до €600 тысяч в неделю (около €31 миллиона в год).

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 гола после перехода из римской «Ромы» за €42 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «красных» 24 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 9 результативных передач.

Текущий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 миллионов.

Источник — ESPN

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