ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер выкупил Нереса у Аякса

Нидерландский клуб получит за своего футболиста от €12 до €16 миллионов

  • 14.01.2022 10:55
  • 2610 просмотров
  • 26 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер выкупил Нереса у Аякса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Амстердамский «Аякс» достиг договоренности с донецким «Шахтером» о переходе из нидерландского клуба 24-летнего бразильского правого вингера Давида Нереса.

Новый контракт вступает в силу немедленно. Сумма трансфера официально составила €12 миллионов. Она может вырасти до €16 миллионов за счет бонусов.

Нерес защищал цвета «Аякса» после перехода из «Сан-Паулу» зимой 2017 года за €17,4 миллиона. В текущем сезоне Давид провел за амстердамскую команду 22 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

В составе «Аякса» Нерес дважды выиграл чемпионат Нидерландов и дважды был победителем Кубка Нидерландов, дошел до финала Лиги Европы сезона 2016/2017.

В активе Нереса 7 матчей за национальную сборную Бразилии, где он забил один гол.

Источник — ФК Аякс

(26 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Mах__КрОТ
    online
    Mах__КрОТ, 14.01.2022 11:07
    +12
    выторговать такого игрока за 12 лямов это чтото,скаутская служба и менеджемент у Шахты Топ !!Добро пожаловать Нерес!!!!! Успехов В Шахтере и без травм !!!! Супертрансфер
    Ссылка
    Alexander Киев
    Alexander Киев, 14.01.2022 11:17
    +8
    12 млн ???? ЖЕСТЬ, ШОК! Брависссиимоооо селекции Шахтера!
    Ссылка
    udman1111
    udman1111, 14.01.2022 11:11
    +7
    Ласкаво просимо!!! Без травм і лише успіхів!
    Ссылка
    Persian
    Persian, 14.01.2022 11:10
    +7
    Неужели наши клубы покупают действительно хороших игроков с именем. Такого уже лет 10 не было. Браво Шахтер
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 14.01.2022 11:06
    +7
    Норм трансфер! Теперь нужно Тете, удачно втюхать кому то...
    Ссылка
    Андрій Шпилько
    online
    Андрій Шпилько, 14.01.2022 11:30
    +5
    ОГО.. дуже сильно, дуже! Такий рівень і в УПЛ заманити, да ще за 12 млн - браво. Не знаю хто там у Шахтарі займається переговорами і трансферами, але це дуже сильно. Взяли не ноунейма із Бразилії, а вже готового футболіста із іменем. Неочікувано.
    Ссылка
    Kak Tak
    Kak Tak, 14.01.2022 11:20
    +3
    Боги маркетинга.Как так ?
    Ссылка
    Kiva
    Kiva, 14.01.2022 11:47
    +2
    onco-clown, 14.01.2022 11:39
    Теперь надо Динамо чем-то на это ответить, по типу как когда-то Велозу приобрели.
    Мы с сурком и медведем,лучше очередного Шкурина подпишем,так что закатай свою губу обратно.
    Ссылка
    onco-clown
    online
    onco-clown, 14.01.2022 11:39
    +2
    Теперь надо Динамо чем-то на это ответить, по типу как когда-то Велозу приобрели.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    Хоакин Гусман Лоэра, 14.01.2022 11:29
    +2
    FunnyCat_, 14.01.2022 11:28
    ТеТе в Мариуполь ?
    В Лубнах ты сейчас ?
    В туалете своем подгорела ?
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    Хоакин Гусман Лоэра, 14.01.2022 11:14
    +2
    Лучшие игроки ,в лучший клуб
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 14.01.2022 11:07
    +2
    Добро пожаловать в лучший клуб Украины!) Успехов!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 14.01.2022 11:49
    +1
    Kiva, 14.01.2022 11:47
    Мы с сурком и медведем,лучше очередного Шкурина подпишем,так что закатай свою губу обратно.
    Ні, краще пошукати в першій лізі якогось мегаталанта гіпер-перспективного... Ну, як Антюх хоча б...
    Ссылка
    Бугор
    Бугор, 14.01.2022 11:47
    +1
    onco-clown, 14.01.2022 11:39
    Теперь надо Динамо чем-то на это ответить, по типу как когда-то Велозу приобрели.
    Игоря Пердуту с Ворсклы могут подписать
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 14.01.2022 11:45
    +1
    Пора уже смирится давно.. что Динамо на сегодн.. день это дно!!! Шахтер немного сильнее..
    Ссылка
    Kak Tak
    Kak Tak, 14.01.2022 11:42
    +1
    Саша Денисов, 14.01.2022 11:39
    Нужно срочно отменять лимит на легионеров. С этими брёвнами украёнскими ничего не добьемся. Думаю Ринат Лионидович порешает этот вопрос
    Горит сильно, ты оборотень с Динамо ?Как так ?
    Ссылка
    Віктор Тодосюк
    Віктор Тодосюк, 14.01.2022 11:28
    +1
    Mах__КрОТ, 14.01.2022 11:07
    выторговать такого игрока за 12 лямов это чтото,скаутская служба и менеджемент у Шахты Топ !!Добро пожаловать Нерес!!!!! Успехов В Шахтере и без травм !!!! Супертрансфер
    До зустрічі в наступних сезонах УПЛ
    P.S. ФК Металіст
    Ссылка
    Kiva
    Kiva, 14.01.2022 11:52
    0
    ОПЗЖ за ДЕРЬнаМО,
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 14.01.2022 11:48
    0
    Scofield_Lincoln, 14.01.2022 11:06
    Норм трансфер! Теперь нужно Тете, удачно втюхать кому то...
    ...думаю, Соломон спершу поїде.....
    Ссылка
    Бугор
    Бугор, 14.01.2022 11:47
    0
    Фантастика!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности