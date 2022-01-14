Валерий КРИВЕНЦОВ: «Капинус станет лидером молодежной сборной Украины»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о новичке своей команды Дмитрии Капинусе, который присоединился к харьковчанам в это трансферное окно и отправится с ними на первый зимний сбор.
«Мы на полтора года взяли в аренду у «Шахтера» правого защитника Дмитрия Капинуса. С ним такая же ситуация, как с Димой Крыськивым. Это молодой талантливый игрок. Я считаю, что у него хорошее будущее, ведь у него много хороших качеств. Как он будет развиваться в нашей команде — зависит от него. Наш тренерский штаб всячески поможет ему раскрыть свой талант. Рассчитываем, что в дальнейшем он станет лидером молодежной сборной Украины, что для нас будет очень важно и почетно», — сказал Кривенцов.
Источник — Футбол 1/2/3
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Я надеюсь вы хоть сами своим словам верите
"Дальше - больше"
А ваш циферный только "радует" в новом году
И я вижу вас устраивает что будете растить кротиков. Ну ничего в следующем году (дай бог) если случится чудо и вы не покинете УПЛ посмотрим на ваших кротиков против Металлиста
Ахмет будет благодарен Валерке и 1925
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