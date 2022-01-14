Валерий КРИВЕНЦОВ: «Капинус станет лидером молодежной сборной Украины»

Наставник «Металлиста 1925» поделился мнением о новичке харьковской команды

  • 14.01.2022 10:37
  • 818 просмотров
  • 5 комментариев
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Капинус станет лидером молодежной сборной Украины»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о новичке своей команды Дмитрии Капинусе, который присоединился к харьковчанам в это трансферное окно и отправится с ними на первый зимний сбор.

«Мы на полтора года взяли в аренду у «Шахтера» правого защитника Дмитрия Капинуса. С ним такая же ситуация, как с Димой Крыськивым. Это молодой талантливый игрок. Я считаю, что у него хорошее будущее, ведь у него много хороших качеств. Как он будет развиваться в нашей команде — зависит от него. Наш тренерский штаб всячески поможет ему раскрыть свой талант. Рассчитываем, что в дальнейшем он станет лидером молодежной сборной Украины, что для нас будет очень важно и почетно», — сказал Кривенцов.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 14.01.2022 11:09 (изменен)
    +1
    Mr.Frost, 14.01.2022 10:51
    Там у ФК Ярославський скоро вже жодного українця у складі не буде, оцим би краще переймались!
    Ну и очень странная у вас логика : лучше растить чужую молодёжь чем иметь своих легионерова
    Я надеюсь вы хоть сами своим словам верите
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    Mr.Frost
    Mr.Frost, 14.01.2022 10:51
    +1
    Там у ФК Ярославський скоро вже жодного українця у складі не буде, оцим би краще переймались!
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    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 14.01.2022 11:15
    -1
    Прекрасное начало нового года, 1925 радует каждый день своими новостями
    "Дальше - больше"
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    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 14.01.2022 11:07
    -1
    Mr.Frost, 14.01.2022 10:51
    Там у ФК Ярославський скоро вже жодного українця у складі не буде, оцим би краще переймались!
    Ахахахахахах)))) а почему я должен за это переживать?))) Я очень рад и счастлив тем что происходит в настоящем Металлисте.
    А ваш циферный только "радует" в новом году
    И я вижу вас устраивает что будете растить кротиков. Ну ничего в следующем году (дай бог) если случится чудо и вы не покинете УПЛ посмотрим на ваших кротиков против Металлиста
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    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 14.01.2022 10:44 (изменен)
    -3
    Ооо..будет очень "почётно и ОЧЕНЬ ВАЖНО" когда молодого кротика вызовут в молодёжку с 1925
    Ахмет будет благодарен Валерке и 1925
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