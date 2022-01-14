Валерий КРИВЕНЦОВ: «Капинус станет лидером молодежной сборной Украины»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о новичке своей команды Дмитрии Капинусе, который присоединился к харьковчанам в это трансферное окно и отправится с ними на первый зимний сбор.

«Мы на полтора года взяли в аренду у «Шахтера» правого защитника Дмитрия Капинуса. С ним такая же ситуация, как с Димой Крыськивым. Это молодой талантливый игрок. Я считаю, что у него хорошее будущее, ведь у него много хороших качеств. Как он будет развиваться в нашей команде — зависит от него. Наш тренерский штаб всячески поможет ему раскрыть свой талант. Рассчитываем, что в дальнейшем он станет лидером молодежной сборной Украины, что для нас будет очень важно и почетно», — сказал Кривенцов.