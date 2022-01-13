Металлист 1925 взял в аренду защитника Шахтера

Тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о том, что клуб арендовал у «Шахтера» защитника Дмитрия Капинуса.
«Мы взяли правого защитника Дмитрия Капинуса в аренду из «Шахтера» на полтора года. Относительно него такая же ситуация, как и в отношении Дмитрия Крыськива. Это талантливый молодой игрок. Я считаю, что у него хорошее будущее, потому что у него много хороших качеств. Как он будет развиваться у нас – это будет зависеть от него».
«Но что касается нашего тренерского штаба, мы будем всячески помогать ему раскрыть свой талант. Рассчитываем, что в будущем он станет лидером молодежной сборной. Это тоже будет для нас очень важно и почетно», - сказал Кривенцов.
В нынешнем сезоне чемпионата U-19 Капинус провел 13 матчей и забил 3 гола.
Источник — ФК Металлист 1925
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Ждём ещё молодых кротиков или все таки ещё с первой лиги свободные придут??? Или "усиление травмированыи" достаточно???
Ждём ещё молодых кротиков или все таки ещё с первой лиги свободные придут??? Или "усиление травмированыи" достаточно???
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