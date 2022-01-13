Металлист 1925 взял в аренду защитника Шахтера

Дмитрий Капинус продолжит карьеру в Харькове

  • 13.01.2022 12:30
  • 691 просмотр
  • 2 комментария
Металлист 1925 взял в аренду защитника Шахтера
© shakhtar.com

Тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о том, что клуб арендовал у «Шахтера» защитника Дмитрия Капинуса.

«Мы взяли правого защитника Дмитрия Капинуса в аренду из «Шахтера» на полтора года. Относительно него такая же ситуация, как и в отношении Дмитрия Крыськива. Это талантливый молодой игрок. Я считаю, что у него хорошее будущее, потому что у него много хороших качеств. Как он будет развиваться у нас – это будет зависеть от него».

«Но что касается нашего тренерского штаба, мы будем всячески помогать ему раскрыть свой талант. Рассчитываем, что в будущем он станет лидером молодежной сборной. Это тоже будет для нас очень важно и почетно», - сказал Кривенцов.

В нынешнем сезоне чемпионата U-19 Капинус провел 13 матчей и забил 3 гола.

Источник — ФК Металлист 1925

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 13.01.2022 12:44
    +1
    ABTO6yC1925, 13.01.2022 12:40
    Ооооооооо!!! Ну наконец то, пошло усиление!!! Ещё одного молодого кротика на воспитание взяли!!! Как говорил классик "мы движемся в правильном направлении"
    Ждём ещё молодых кротиков или все таки ещё с первой лиги свободные придут??? Или "усиление травмированыи" достаточно???
    типа, в связи с вероятным убыванием Арендуполя в пердив фарм переезжает в Харьков?
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 13.01.2022 12:40 (изменен)
    0
    Ооооооооо!!! Ну наконец то, пошло усиление!!! Ещё одного молодого кротика на воспитание взяли!!! Как говорил классик "мы движемся в правильном направлении"
    Ждём ещё молодых кротиков или все таки ещё с первой лиги свободные придут??? Или "усиление травмированыи" достаточно???
    Ссылка
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