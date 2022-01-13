Металлист 1925 взял в аренду защитника Шахтера

Тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о том, что клуб арендовал у «Шахтера» защитника Дмитрия Капинуса.

«Мы взяли правого защитника Дмитрия Капинуса в аренду из «Шахтера» на полтора года. Относительно него такая же ситуация, как и в отношении Дмитрия Крыськива. Это талантливый молодой игрок. Я считаю, что у него хорошее будущее, потому что у него много хороших качеств. Как он будет развиваться у нас – это будет зависеть от него».

«Но что касается нашего тренерского штаба, мы будем всячески помогать ему раскрыть свой талант. Рассчитываем, что в будущем он станет лидером молодежной сборной. Это тоже будет для нас очень важно и почетно», - сказал Кривенцов.

В нынешнем сезоне чемпионата U-19 Капинус провел 13 матчей и забил 3 гола.