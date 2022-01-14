Верес просматривает игрока сборной Армении

12 января ровенский «Верес» возобновил подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.
В расположении «Вереса» уже находится потенциальный новичок, игрок сборной Армении Жирайр Маргарян. 14 января он должен пройти в Ровно медосмотр и если со здоровьем не возникнет проблем, то футболист подпишет контракт.
Остальные потенциальные новички, в частности, игрок сборной Эстонии Владислав Крейда, должны присоединиться к «Вересу» на зарубежном сборе в Турции, куда подопечные Юрия Вирта отправляются 18 января. Также ожидается приезд англичанина и двух африканцев.
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Верес» в гостях сыграет с «Ворсклой» 27 февраля.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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