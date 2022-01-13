Верес подпишет футболиста сборной Эстонии

Владислав Крейда вскоре приедет в Украину

  • 13.01.2022 15:58
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Верес подпишет футболиста сборной Эстонии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Верес» достиг принципиальной договоренности с 22-летним эстонским центральным полузащитником Владиславом Крейдой и его клубом — «Флорой». В ближайшие дни игрок сборной Эстонии прибудет в Ровно.

Ранее сообщалось, что футболист был интересен «Колосу», но «Верес» нашел более убедительные аргументы.

С января по декабрь 2021 года Крейда выступал за шведский «Хельсинборг». В активе футболиста 18 матчей за сборную Эстонии по футболу.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €250 тысяч.

После первой части чемпионата Украины «Верес» занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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