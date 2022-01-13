Верес подпишет футболиста сборной Эстонии

«Верес» достиг принципиальной договоренности с 22-летним эстонским центральным полузащитником Владиславом Крейдой и его клубом — «Флорой». В ближайшие дни игрок сборной Эстонии прибудет в Ровно.
Ранее сообщалось, что футболист был интересен «Колосу», но «Верес» нашел более убедительные аргументы.
С января по декабрь 2021 года Крейда выступал за шведский «Хельсинборг». В активе футболиста 18 матчей за сборную Эстонии по футболу.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €250 тысяч.
После первой части чемпионата Украины «Верес» занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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