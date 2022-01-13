ФОТО. Шева – легенда навсегда. Фанаты Милана вывесили баннер на матче Кубка

В начале матча 1/8 финала Кубка Италии ультрас «Милана» вывесили огромный баннер в честь бывшего нападающего своего клуба, а ныне тренер «Дженоа» Андрея Шевченко.



«Долгая история любви, взгляд в Манчестере, высеченный в наших сердцах. Шева – легенда навсегда», – написали на баннере ультрас «красно-черных».



«Взгляд Манчестере», конечно же, отсылка к взгляду Шевченко на рефери перед пробитием решающего пенальти в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» на «Олд Траффорд» в 2003 году.



В футболке «Милана» Шевченко провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.