ФОТО. Шева – легенда навсегда. Фанаты Милана вывесили баннер на матче Кубка

Болельщики «красно-черных» не забывают футболистов, которые ковали славу для клуба

  • 13.01.2022 23:53
  • 3472 просмотра
  • 6 комментариев
ФОТО. Шева – легенда навсегда. Фанаты Милана вывесили баннер на матче Кубка
© ФК Милан. Андрей Шевченко

В начале матча 1/8 финала Кубка Италии ультрас «Милана» вывесили огромный баннер в честь бывшего нападающего своего клуба, а ныне тренер «Дженоа» Андрея Шевченко.
 
«Долгая история любви, взгляд в Манчестере, высеченный в наших сердцах. Шева – легенда навсегда», – написали на баннере ультрас «красно-черных».
 
«Взгляд  Манчестере», конечно же, отсылка к взгляду Шевченко на рефери перед пробитием решающего пенальти в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» на «Олд Траффорд» в 2003 году.
 
В футболке «Милана» Шевченко провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.

Источник — Football-Italia

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 14.01.2022 00:01
    +14
    Как это было круто!
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 14.01.2022 00:03
    +11
    Шева Легенда!!!
    Ссылка
    Fedka_edinoros
    online
    Fedka_edinoros, 14.01.2022 00:12
    +3
    Ностальгия)
    Какое крутое видео - Джулай Босянок
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 14.01.2022 00:45
    +1
    Придет время будет легендой и как тренер
    Ссылка
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 14.01.2022 00:16 (изменен)
    +1
    Такого наверное никогда не было больше, чтоб один игрок два года подряд в финале, в серии пенальти, решал судьбу кубка, в 2004 последним пенальти Шевы принес кубок чемпионов, а на следующий год в 2005, последним пенальти Шева отдал его Ливеру
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 14.01.2022 00:20
    0
    Yura Юрий, 14.01.2022 00:16
    Такого наверное никогда не было больше, чтоб один игрок два года подряд в финале, в серии пенальти, решал судьбу кубка, в 2004 последним пенальти Шевы принес кубок чемпионов, а на следующий год в 2005, последним пенальти Шева отдал его Ливеру
    Там через год. ЛЧ МИлан выиграл с Шевой в 2003-м. В 2004-м ЗМ был наверное
    Ссылка
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