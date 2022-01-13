Сборная Буркина-Фасо выиграла у Кабо-Верде в Кубке африканских наций

В матче 2-го тура Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо обыграла команду Кабо-Верде (1:0).
Единственный мяч на 39-й минуте поединка забил Хассан Банде.
После второго тура обе команды имеют в активе по 3 очка. Лидирует Камерун (6 баллов), ранее обыгравший Эфиопию (0 пунктов).
Кубок африканских наций
Группа A. 2-й тур, 13 января
Кабо-Верде – Буркина-Фасо – 0:1
Гол: Банде, 39.
Кабо-Верде: Возинья, Стопира, Лопеш, Тавареш (Семеду, 70), Фортеш, Андраде (Мендеш да Граса, 73), Монтейру, Роша Сантуш, Фортеш (Семеду, 82), Мендеш Родригеш, Тавареш.
Буркина-Фасо: Коффи, Каборе, Тапсоба, Дайо, Яго, Банде (Никьема, 90), Сангаре (Уэдраого, 69), Туре, Гира, Тапсоба (Саного, 69), Байяла (Конате, 78).
Предупреждения: Тавареш, 36, Фортеш, 90 – Туре, 83.
Судья: Омар.
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Хассан Банде (Буркина Фасо).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.