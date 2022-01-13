0 : 1
Буркина Фасо
13.01.2022, FT

Сборная Буркина-Фасо выиграла у Кабо-Верде в Кубке африканских наций

После второго тура обе команды имеют в активе по 3 очка

  • 13.01.2022 23:17
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Сборная Буркина-Фасо выиграла у Кабо-Верде в Кубке африканских наций
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В матче 2-го тура Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо обыграла команду Кабо-Верде (1:0).

Единственный мяч на 39-й минуте поединка забил Хассан Банде.

После второго тура обе команды имеют в активе по 3 очка. Лидирует Камерун (6 баллов), ранее обыгравший Эфиопию (0 пунктов).

Кубок африканских наций

Группа A. 2-й тур, 13 января

Кабо-Верде – Буркина-Фасо – 0:1

Гол: Банде, 39.

Кабо-Верде: Возинья, Стопира, Лопеш, Тавареш (Семеду, 70), Фортеш, Андраде (Мендеш да Граса, 73), Монтейру, Роша Сантуш, Фортеш (Семеду, 82), Мендеш Родригеш, Тавареш.

Буркина-Фасо: Коффи, Каборе, Тапсоба, Дайо, Яго, Банде (Никьема, 90), Сангаре (Уэдраого, 69), Туре, Гира, Тапсоба (Саного, 69), Байяла (Конате, 78).

Предупреждения: Тавареш, 36, Фортеш, 90 – Туре, 83.

Судья: Омар.

События матча
39' ГОЛ ! Мяч забил Хассан Банде (Буркина Фасо).

Источник — Sport.ua

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