22-й тур
Норвич
0 : 0
Эвертон
15.01.2022 17:00   ТВ-трансляция: 

Норвич – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Украинец Виталий Миколенко может дебютировать в АПЛ

  • 14.01.2022 01:58
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Норвич – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Норвич» на домашнем стадионе «Карроу Роуд» примет ливерпульский «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Норвич

 

В ноябре у «канареек» произошли изменения на тренерском мостике: руководство клуба отправило в отставку 45-летнего немецкого специалиста Даниэля Фарке, а вместо него на должность наставника был назначен Дин Смит, ранее возглавлявший «Астон Виллу».

С новым главным тренером «Норвич» сначала набрал несколько очков, но затем снова стал всем проигрывать. К предстоящему поединку подопечные Дина Смита подходят с серией из шести поражений. Именно «Норвич» замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги с 10 набранными очками и пока является главным претендентом на понижение в классе.

Эвертон

 

В последнее время к «ирискам» приковано внимание украинских болельщиков, что связано с переходом из киевского «Динамо» в «Эвертон» левого защитника сборной Украины Виталия Миколенко. Главный тренер Рафаэль Бенитес, судя по всему, возлагает на 22-летнего украинца большие надежды, ведь неспроста ливерпульский клуб заплатил за него 23 миллиона евро.

Да и продажа француза Люка Диня в «Астон Виллу» открывает для Миколенко прямой путь к основному составу. Пока Виталий успел дебютировать за «Эвертон» только в Кубке Англии, где в 1/32 финала одержал с клубом победу над «Халл Сити» (3:2 д.в.) и получил высокие оценки от экспертов. В предстоящем матче должен состояться дебют украинца в АПЛ.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Эвертон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.10 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Норвич Сити»: Крул – Маккаллум, Ааронс, Яннулис, Омобамиделе, Гилмор, Маклин, Кантвелл, Дрмич, Эрнандес, Пукки.

«Эвертон»: Пикфорд – Кенни, Коулмэн, Кин, Годфри, Миколенко, Дукуре, Аллан, Грэй, Гордон, Кальферт-Льюин.

15 декабря, суббота

«Норвич» – «Эвертон»
Норидж. Стадион «Карроу Роуд». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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