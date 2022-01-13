Дубли Токо-Экамби и Абубакара. Камерун одержал разгромную победу на КАН

Сборная Камеруна победила команду Эфиопии (4:1) в матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций.
У победителей дубли оформили Карл Токо-Экамби и Венсан Абубакар. У Эфиопии отличился Дава Хотесса.
Камерун набрал 6 очков и является лидером в группе А. У Эфиопии нет очков (4-е место).
Кубок африканских наций
Группа A. 2-й тур, 13 января
Камерун – Эфиопия – 4:1
Голы: Хотесса, 4 (0:1). Токо Экамби, 8 (1:1). Абубакар, 53 (2:1). Абубакар, 55 (3:1). Токо Экамби, 67 (4:1).
Камерун: Онана, Толо (Ойонго, 79), Нгаде-Нгаджюи, Кастеллетто, Муми Нгамале (Нжи, 70), Шупо-Мотинг (Леа Силики, 56), Онгла, Замбо Ангисса, Фай, Абубакар (Баокен, 79), Токо Экамби (Ганаго, 70).
Эфиопия: Шанко, Юсеф (Решид, 80), Дебебе, Тамене, Хамид, Дагначев (Соломон, 46), Йоханнес, Мохаммед (Мелаю, 72), Хотесса (Гугеса, 73), Насир, Гебремихаэль (Кебеде, 84).
Предупреждения: Онгла, 7, Онана, 88 – Дагначев, 15.
Судья: Ндала.
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Камерун).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Венсан Абубакар (Камерун).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Венсан Абубакар (Камерун).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Камерун).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Дава Хотесса (Эфиопия).
Источник — Sport.ua
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