Камерун
4 : 1
Эфиопия
13.01.2022, FT

Дубли Токо-Экамби и Абубакара. Камерун одержал разгромную победу на КАН

Сборная Эфиопии смогла ответить сопернику только одним голом

  • 13.01.2022 20:15
  • 451 просмотр
  • 1 комментарий
Дубли Токо-Экамби и Абубакара. Камерун одержал разгромную победу на КАН
© Twitter. Венсан Абубакар

Сборная Камеруна победила команду Эфиопии (4:1) в матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций.

У победителей дубли оформили Карл Токо-Экамби и Венсан Абубакар. У Эфиопии отличился Дава Хотесса.

Камерун набрал 6 очков и является лидером в группе А. У Эфиопии нет очков (4-е место).

Кубок африканских наций

Группа A. 2-й тур, 13 января

Камерун – Эфиопия – 4:1

Голы: Хотесса, 4 (0:1). Токо Экамби, 8 (1:1). Абубакар, 53 (2:1). Абубакар, 55 (3:1). Токо Экамби, 67 (4:1).

Камерун: Онана, Толо (Ойонго, 79), Нгаде-Нгаджюи, Кастеллетто, Муми Нгамале (Нжи, 70), Шупо-Мотинг (Леа Силики, 56), Онгла, Замбо Ангисса, Фай, Абубакар (Баокен, 79), Токо Экамби (Ганаго, 70).

Эфиопия: Шанко, Юсеф (Решид, 80), Дебебе, Тамене, Хамид, Дагначев (Соломон, 46), Йоханнес, Мохаммед (Мелаю, 72), Хотесса (Гугеса, 73), Насир, Гебремихаэль (Кебеде, 84).

Предупреждения: Онгла, 7, Онана, 88 – Дагначев, 15.

Судья: Ндала.

События матча
67' ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Камерун).
55' ГОЛ ! Мяч забил Венсан Абубакар (Камерун).
53' ГОЛ ! Мяч забил Венсан Абубакар (Камерун).
8' ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Камерун).
4' ГОЛ ! Мяч забил Дава Хотесса (Эфиопия).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    joytok
    joytok, 13.01.2022 20:41
    0
    Веселуха во втором. Да и голы зачётные. Особенно 4:1. Уложил двух и пошёл назад, а потом с пол оборота пробил сквозь защиту и вратаря.
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