Рюдигер решил остаться в Челси

Защитник подпишет новый контракт с клубом

  • 13.01.2022 20:09
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Рюдигер решил остаться в Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер принял решение остаться в клубе. Его контракт истекает летом 2022 года.

Ранее у сторон возникли серьезные разногласия в переговорах по поводу продления контракта. Но сейчас они, похоже остались позади. На подписание Рюдигера свободным агентом претендовал ряд европейских топ-клубов, включая «Реал» и «Баварию».

В нынешнем сезоне на счету Рюдигера 3 гола и 4 ассиста в 28 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего защитника оценивается в 35 миллионов евро.

Источник — Twitter

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