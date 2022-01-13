Рюдигер решил остаться в Челси

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер принял решение остаться в клубе. Его контракт истекает летом 2022 года.

Ранее у сторон возникли серьезные разногласия в переговорах по поводу продления контракта. Но сейчас они, похоже остались позади. На подписание Рюдигера свободным агентом претендовал ряд европейских топ-клубов, включая «Реал» и «Баварию».

В нынешнем сезоне на счету Рюдигера 3 гола и 4 ассиста в 28 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего защитника оценивается в 35 миллионов евро.