Артур МУРЗА: «Переход в Металлист — это шаг вперед»

Украинский футболист рад тому, что будет выступать в харьковском клубе

  • 13.01.2022 17:59
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Артур МУРЗА: «Переход в Металлист — это шаг вперед»
© ФК Металлист. Артур Мурза

Новичок харьковского «Металлиста» Артур Мурза поделился впечатлениями о своем переходе из киевской «Оболони».

«В последнее время я уже мало играл в «Оболони» и понимал, что нужно двигаться дальше. Разговаривал с руководством клуба, и, как только появилась возможность уйти, сразу же начался диалог с Металлистом. Слава Богу, что все сложилось. Меня поразил профессиональный подход клуба. Были и другие варианты, но я уже их не рассматривал.

Переход в «Металлист» — это, безусловно, шаг вперед. Это большой клуб с большими амбициями и задачами. Хочу выразить огромную благодарность руководству и тренерскому штабу за то, что обратили внимание, и у меня появилась возможность выступать за такой клуб. Сегодня я — футболист «Металлиста, и я счастлив», — сказал Мурза.

Источник — Футбол 1/2/3

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