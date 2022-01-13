Артур МУРЗА: «Переход в Металлист — это шаг вперед»

Новичок харьковского «Металлиста» Артур Мурза поделился впечатлениями о своем переходе из киевской «Оболони».

«В последнее время я уже мало играл в «Оболони» и понимал, что нужно двигаться дальше. Разговаривал с руководством клуба, и, как только появилась возможность уйти, сразу же начался диалог с Металлистом. Слава Богу, что все сложилось. Меня поразил профессиональный подход клуба. Были и другие варианты, но я уже их не рассматривал.

Переход в «Металлист» — это, безусловно, шаг вперед. Это большой клуб с большими амбициями и задачами. Хочу выразить огромную благодарность руководству и тренерскому штабу за то, что обратили внимание, и у меня появилась возможность выступать за такой клуб. Сегодня я — футболист «Металлиста, и я счастлив», — сказал Мурза.