ВИДЕО. Бонуччи подрался с представителем Интера во время Суперкубка Италии

Защитник «Ювентуса» был зол после поражения

  • 13.01.2022 16:37
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ВИДЕО. Бонуччи подрался с представителем Интера во время Суперкубка Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Вчера «Интер» на последних секундах овертайма вырвал победу над «Ювентусом» в Суперкубке Италии. Лидер защиты туринцев Леонардо Бонуччи готовился выйти на замену под серию пенальти на последних секундах овертайма, однако так и не успел выйти на поле.

Победный гол Алексиса Санчеса Бонуччи увидел прямо с боковой линии. Рядом с ним находился секретарь «Интера» Кристиано Моццилло, который готовился передать электронное табло резервному арбитру для проведения замены.

Моццилло начал праздновать победный гол «Интера», что не понравилось Бонуччи. Защитник набросился на секретаря, из-за чего едва не завязалась драка – Бонуччи удалось оттащить:

Как сообщают итальянские СМИ, Бонуччи кричал Моццилло: «Какого черта ты ржешь мне в лицо?! Я убью тебя!».

Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Италии рассмотрела этот инцидент и оштрафовала Бонуччи на 10 тысяч евро.

Источник — Twitter

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