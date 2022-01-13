Элина СВИТОЛИНА: «Была истерика после поражения на Олимпиаде»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что на Олимпиаде-2022 тяжело перенесла поражение в полуфинале и упущенный шанс бороться за золото.

«Самый высокий мой результат - это медаль на Олимпиаде. У меня есть много достижений и титулов, но Олимпиада - это иное. Ты воспринимаешь это как соревнование, где ты просто обязан добыть медаль для страны. В Рио мне не удалось взять медаль, но в Токио у меня получилось».

«Шансы на золото? Этот вопрос я себе часто задаю. Когда я проиграла в полуфинале, то было очень обидно. У меня перерыв между матчами, и целый день у меня была истерика, потому что хотела пройти в финал».

«Но все равно бронза для меня много значит», - сказала Свитолина.

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