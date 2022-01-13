Элина СВИТОЛИНА: «Была истерика после поражения на Олимпиаде»

В итоге Элина сумела завоевать бронзу

  • 13.01.2022 14:49
  • 678 просмотров
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Была истерика после поражения на Олимпиаде»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что на Олимпиаде-2022 тяжело перенесла поражение в полуфинале и упущенный шанс бороться за золото.

«Самый высокий мой результат - это медаль на Олимпиаде. У меня есть много достижений и титулов, но Олимпиада -  это иное. Ты воспринимаешь это как соревнование, где ты просто обязан добыть медаль для страны. В Рио мне не удалось взять медаль, но в Токио у меня получилось».

«Шансы на золото? Этот вопрос я себе часто задаю. Когда я проиграла в полуфинале, то было очень обидно. У меня перерыв между матчами, и целый день у меня была истерика, потому что хотела пройти в финал».

«Но все равно бронза для меня много значит», - сказала Свитолина.

Ранее Элина рассказала о предложениях сменить гражданство.

Источник — Гордон

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 13.01.2022 15:16
    0
    Евгений Кедров, 13.01.2022 15:06
    Да, столько было надежд у всех на золото для Украины от Хижняка, Харлан, Свитолиной. Казалось это просто без вопросов должно было случиться. Особенно обидно за Хижняка. За минуту до конца финального боя, выигрывая по очкам 15-0 продолжал рубиться и отхватил от соперника по голове с улетом на пол. Где был тренер? Боксера могут одолевать эмоции, он может увлечься, для того и тренер, чтобы вести бойца в бою, а тот наверное уже думал о шампанском.
    Та нет как раз от Свитолины никто ничего не ждал и Харлан находилось в плохой форме!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    Евгений Кедров, 13.01.2022 15:06
    -2
    Да, столько было надежд у всех на золото для Украины от Хижняка, Харлан, Свитолиной. Казалось это просто без вопросов должно было случиться. Особенно обидно за Хижняка. За минуту до конца финального боя, выигрывая по очкам 15-0 продолжал рубиться и отхватил от соперника по голове с улетом на пол. Где был тренер? Боксера могут одолевать эмоции, он может увлечься, для того и тренер, чтобы вести бойца в бою, а тот наверное уже думал о шампанском.
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