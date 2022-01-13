ФОТО. Металлист вышел из отпуска без легионеров

Харьковская команда отправится на сбор в Турцию 15 января

  • 13.01.2022 14:23
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ФОТО. Металлист вышел из отпуска без легионеров
© ФК Металлист

Морозным утром в канун Старого Нового года практически половина игроков «Металлиста» собралась в одной из харьковских клиник для прохождения медицинского обследования. 13 и 14 января футболисты пройдут медосмотр и проведут втягивающие тренировки.

Виталий Федорив, Андрей Ралюченко, Александр Рыбка, Даниил Каневцев, Александр Мизюк, Эдуард Сарапий, Егор Демченко, Руслан Фомин, Антон Поступаленко, Евгений Банада, Владислав Нехтий уже сегодня прошли необходимые тесты перед тем, как приступить к беговой работе и упражнениям с мячами.

Остальные футболисты, включая зимнего новичка Артура Мурзу, отправятся к врачам завтра. Исключение составят легионеры клуба. Фарес Балули, Брайан Риаскос, Кадим Харрис, Матеус Пейшото, Маилтон и Паулиньо присоединятся к команде уже на первом зарубежном сборе.

Вылет «Металлиста» в Турцию запланирован на 15 января. В Анталье и ее окрестностях с 22 по 27 января желто-синие сыграют четыре контрольных матча с клубами высших дивизионов Болгарии, Чехии и Польши.

До отлета в Турцию подопечные Александра Кучера тоже не будут сидеть сложа руки. Команда проведет втягивающие тренировки на свежем воздухе.

Источник — ФК Металлист

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