ФРАНКОВ: Смотреть КАН — Боже упаси, но следить за скандалами — удовольствие

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал скандал в матче Кубка африканских наций Тунис — Мали (0:1). Главный арбитр встречи дал финальный свисток на 86-й минуте матча.
«Смотреть КАН — Боже упаси, но следить за его скандалами — сплошное удовольствие пополам с недоумением. Чувствуешь себя настолько европейски продвинутым, умным, организованным, дисциплинированным, ответственным и даже не коррумпированным! Смотрите, дети, на Африку — так жить нельзя!
Даром что многие имеют нас как минимум по ВВП…», — написал Франков.
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Интересней было с Мавританией. Но Франков уже не смотрел.)
Там 3 раза ставили "не такой" гимн страны из-за обилия в ней переворотов. И так правильный и не нашли...
А вот Оксана Баюл отказалась от олимпийского гимна и терпеливо ждала целый час, пока не нашли Гимн Украины.
Потому что все ждали, что победит штатовка.)
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