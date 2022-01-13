ФРАНКОВ: Смотреть КАН — Боже упаси, но следить за скандалами — удовольствие

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал скандал в матче Кубка африканских наций Тунис — Мали (0:1). Главный арбитр встречи дал финальный свисток на 86-й минуте матча.

«Смотреть КАН — Боже упаси, но следить за его скандалами — сплошное удовольствие пополам с недоумением. Чувствуешь себя настолько европейски продвинутым, умным, организованным, дисциплинированным, ответственным и даже не коррумпированным! Смотрите, дети, на Африку — так жить нельзя!

Даром что многие имеют нас как минимум по ВВП…», — написал Франков.