ФРАНКОВ: Смотреть КАН — Боже упаси, но следить за скандалами — удовольствие

Специалист прокомментировал казус в матче Тунис — Мали

  • 13.01.2022 14:18
  • 964 просмотра
  • 4 комментария
ФРАНКОВ: Смотреть КАН — Боже упаси, но следить за скандалами — удовольствие
© cafonline.com

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал скандал в матче Кубка африканских наций Тунис — Мали (0:1). Главный арбитр встречи дал финальный свисток на 86-й минуте матча.

«Смотреть КАН — Боже упаси, но следить за его скандалами — сплошное удовольствие пополам с недоумением. Чувствуешь себя настолько европейски продвинутым, умным, организованным, дисциплинированным, ответственным и даже не коррумпированным! Смотрите, дети, на Африку — так жить нельзя!

Даром что многие имеют нас как минимум по ВВП…», — написал Франков.

Источник — Telegram

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    joytok
    joytok, 13.01.2022 14:40
    +3
    Но судья то оказался не упоротый. Потом швырнул мяч вратарю одной из команд и дал доиграть до 89:45.
    Интересней было с Мавританией. Но Франков уже не смотрел.)
    Там 3 раза ставили "не такой" гимн страны из-за обилия в ней переворотов. И так правильный и не нашли...
    А вот Оксана Баюл отказалась от олимпийского гимна и терпеливо ждала целый час, пока не нашли Гимн Украины.
    Потому что все ждали, что победит штатовка.)
    Ссылка
    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 13.01.2022 15:37
    +1
    joytok, 13.01.2022 14:41
    А как бы сыграли при +34*С Камерун - Украина?
    а та же пара при -2?
    Ссылка
    joytok
    joytok, 13.01.2022 14:41
    0
    GloryUkraine, 13.01.2022 14:25
    Абсолютно правий. Я вже й забув наскільки примітивний африканський футбол. Здається є й зіркові гравці але в загальному рівень футболу дуже низький.
    А как бы сыграли при +34*С Камерун - Украина?
    Ссылка
    GloryUkraine
    GloryUkraine, 13.01.2022 14:25
    -4
    Абсолютно правий. Я вже й забув наскільки примітивний африканський футбол. Здається є й зіркові гравці але в загальному рівень футболу дуже низький.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности