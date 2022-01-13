В клубе Миколенко не все так гладко? На это намекнул экс-хавбек Шахтера

«Эвертон», за который с недавних пор выступает украинец Виталий Миколенко, и «Астон Вилла» сегодня официально подтвердили завершение трансфера фулбека Люки Диня из Ливерпуля в Бирмингем.

Этот переход не оставил равнодушным не только болельщиков, но и бывшего игрока «Эвертона», а также донецкого «Шахтера» Бернарда, который ныне выступает в ОАЭ за «Аль-Шарджу».

«Возможно, не все понимают, что происходит за кадром. Я люблю «Эвертон», как и ты, но, к сожалению, есть люди, которые не хотят достигнуть той же цели, что и большинство. Я люблю тебя, брат, и буду болеть за тебя, куда бы ты не пошел», - написал Бернард в Instagram.

Напомним, Люка Динь покинул «Эвертон» из-за конфликта с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом. На позицию француза клуб подписал из «Динамо» Виталия Миколенко.