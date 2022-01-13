В клубе Миколенко не все так гладко? На это намекнул экс-хавбек Шахтера

Сегодня «Эвертон» завершил продажу в «Астон Виллу» фулбека Люки Диня

  • 13.01.2022 13:59
  • 1412 просмотров
  • 2 комментария
В клубе Миколенко не все так гладко? На это намекнул экс-хавбек Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Динь

«Эвертон», за который с недавних пор выступает украинец Виталий Миколенко, и «Астон Вилла» сегодня официально подтвердили завершение трансфера фулбека Люки Диня из Ливерпуля в Бирмингем.

Этот переход не оставил равнодушным не только болельщиков, но и бывшего игрока «Эвертона», а также донецкого «Шахтера» Бернарда, который ныне выступает в ОАЭ за «Аль-Шарджу».

«Возможно, не все понимают, что происходит за кадром. Я люблю «Эвертон», как и ты, но, к сожалению, есть люди, которые не хотят достигнуть той же цели, что и большинство. Я люблю тебя, брат, и буду болеть за тебя, куда бы ты не пошел», - написал Бернард в Instagram.

Напомним, Люка Динь покинул «Эвертон» из-за конфликта с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом. На позицию француза клуб подписал из «Динамо» Виталия Миколенко.

Источник — Liverpool Echo

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 13.01.2022 14:07
    +3
    шот это больше на личную обиду похоже
    Ссылка
    Сергей Иванов
    online
    Сергей Иванов, 13.01.2022 14:19
    0
    Честно говоря ,вызывает удивление и недоумение зачем этот ,,Эвертон" купил этого Мыколенка. Бревно есть бревно...Что то мне подсказывает ,что в скором времени вернут этого Мыколенка назад в эту дыру,еще и приплатят.чтобы забрали.
    Сравнить этого Мыколенка и Бернарда, это что небо и земля.
    Такое впечатление что в ,,Эвертоне" явно сидит знакомец кыянских братьев, что подсунули в команду такое откровенное дерьмо...
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