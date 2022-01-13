Олег ДУЛУБ: «За последнее время просмотрел 40 новичков»

Главный тренер ФК «Львов» Олег Дулуб рассказал о новичках и дальнейших трансферных приоритетах клуба.

«Какие позиции нам бы хотелось усилить? Мог бы ответить, что все, но нужно быть реалистом и постараться, чтобы на большинстве позиций у нас была острая конкуренция.

У нас селекция это коллективный труд. Судите сами. За последнее время изучили видеоматериалы более сорока потенциальных новичков. У нас пока что два новичка. Вратарь Пономаренко - молод, перспективен, у него отличные антропометрические данные, на первых тренировках произвел очень хорошее впечатление. Что касается Мышенко, то важно, что это скоростной игрок. Я, кстати, интересовался о Богдане у моих коллег из команд, за которые он раньше выступал, и все дали ему высокую оценку.

В своей селекционной работе на первом этапе просматриваем игроков с украинским паспортом, а на завершающем — делаем ставку на легионеров, здесь уже речь о точечном варианте комплектации», - сказал Дулуб.

На зимний перерыв «Львов» ушел на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков.

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