Олег ДУЛУБ: «На сборах в Турции проведем 10-11 спаррингов»

«Львов» начал подготовку ко второй части сезона

  • 12.01.2022 08:12
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Олег ДУЛУБ: «На сборах в Турции проведем 10-11 спаррингов»
© ПФК Львов. Олег Дулуб

Футболисты ФК «Львов» возобновили тренировочный процесс после отпуска, а 16 января «горожане» улетят на зарубежный сбор – в Турцию.

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился планами своей команды по подготовке ко второй части сезона.

«Два дня у нас будут тестирования и медицинское обследование, тренируемся в штатном режиме. Мы едем в Турцию, работаем там две недели, потом несколько выходных и второй сбор.

На первом сборе будет пять спаррингов, на втором - 5-6», — сказал Дулуб.

Отметим, что первую часть сезона Львов завершил на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

Источник — Футбол 1/2/3

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