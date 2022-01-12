Олег ДУЛУБ: «На сборах в Турции проведем 10-11 спаррингов»

Футболисты ФК «Львов» возобновили тренировочный процесс после отпуска, а 16 января «горожане» улетят на зарубежный сбор – в Турцию.

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился планами своей команды по подготовке ко второй части сезона.

«Два дня у нас будут тестирования и медицинское обследование, тренируемся в штатном режиме. Мы едем в Турцию, работаем там две недели, потом несколько выходных и второй сбор.

На первом сборе будет пять спаррингов, на втором - 5-6», — сказал Дулуб.

Отметим, что первую часть сезона Львов завершил на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.