Металлист вышел из отпуска в неполном составе

Легионеры «Металлиста», которых сейчас в харьковском клубе официально шесть, присоединятся к команде непосредственно в Турции.

Первый заграничный сбор желто-синих стартует в воскресенье, 16 января. В его рамках запланированы четыре спарринга.

13 и 14 января украинские футболисты команды пройдут медосмотр и проведут пару тренировок.

Команда Александра Кучера, которая уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, проведет три тренировочных сбора в Анталье.

Ранее сообщалось, что «Металлист» проведет спарринг с вице-чемпионом Грузии.