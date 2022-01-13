Металлист вышел из отпуска в неполном составе

Легионеры «Металлиста», которых сейчас в харьковском клубе официально шесть, присоединятся к команде непосредственно в Турции.
Первый заграничный сбор желто-синих стартует в воскресенье, 16 января. В его рамках запланированы четыре спарринга.
13 и 14 января украинские футболисты команды пройдут медосмотр и проведут пару тренировок.
Команда Александра Кучера, которая уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, проведет три тренировочных сбора в Анталье.
Ранее сообщалось, что «Металлист» проведет спарринг с вице-чемпионом Грузии.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.