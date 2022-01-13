Металлист вышел из отпуска в неполном составе

Лидер Первой лиги начинает подготовку к весенней части сезона

  • 13.01.2022 10:40
  • 678 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист вышел из отпуска в неполном составе
© ФК Металлист

Легионеры «Металлиста», которых сейчас в харьковском клубе официально шесть, присоединятся к команде непосредственно в Турции.

Первый заграничный сбор желто-синих стартует в воскресенье, 16 января. В его рамках запланированы четыре спарринга.

13 и 14 января украинские футболисты команды пройдут медосмотр и проведут пару тренировок.

Команда Александра Кучера, которая уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, проведет три тренировочных сбора в Анталье.

Ранее сообщалось, что «Металлист» проведет спарринг с вице-чемпионом Грузии.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 13.01.2022 11:02
    -1
    без медобследования послать на тренировочный сбор? браво
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