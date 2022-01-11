Металлист проведет спарринг с вице-чемпионом Грузии

Игровую программу второго турецкого сбора «Металлист» откроет контрольным матчем с тбилисским «Динамо». Встреча в Белеке запланирована на 2 февраля. Уже после этого желто-синие стартуют в «Зимнем кубке» с участием четырех украинских клубов.
Несколькими днями ранее, 26 января, с самым популярным грузинским клубом сыграет «Львов».
Тбилисское «Динамо» по итогам чемпионата Грузии 2021 года заняло 2-е место, проиграв гонку за золото «Динамо» батумскому. Нынешней зимой контракт с клубом подписал украинский нападающий Станислав Беленький.
«Металлист» лидирует в Первой лиге, опережая на 11 очков «Кривбасс». 15 января команда Александра Кучера отправится на первый сбор в Турцию, в рамках которого проведет четыре спарринга.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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