Киченок уступила в четвертьфинале турнира в Сиднее

Украинская теннисистка Людмила Киченок уступила в парном разряде турнира WTA 500 в Австралии.



В четвертьфинале в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии Люда уступила китайскому тандему Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.

Сидней. Четвертьфинал парного разряда

Сюй Ифань / Ян Чжаосюань – Людмила Киченок / Алена Остапенко – 6:7 (4:7), 6:3, 10:7



Ранее Людмила не смогла пробиться в основной раунд одиночного турнира Сиднее, уступив в первом матче квалификации.