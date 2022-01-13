Киченок уступила в четвертьфинале турнира в Сиднее

Украинская теннисистка Людмила Киченок уступила в парном разряде турнира WTA 500 в Австралии.
В четвертьфинале в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии Люда уступила китайскому тандему Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.
Сидней. Четвертьфинал парного разряда
Сюй Ифань / Ян Чжаосюань – Людмила Киченок / Алена Остапенко – 6:7 (4:7), 6:3, 10:7
Ранее Людмила не смогла пробиться в основной раунд одиночного турнира Сиднее, уступив в первом матче квалификации.
Источник — Sport.ua
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