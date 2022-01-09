Сидней. Людмила Киченок проиграла на старте квалификации

29-летняя Людмила Киченок сыграла в квалификации одиночного турнира WTA 500 в Австралии.
Украинская теннисистка первом круге отборочного турнира проиграла Диан Парри из Франции (№115 WTA).
Сидней. Первый круг квалификации
Людмила Киченок (Украина) – Диан Парри (Франция) – 3:6, 1:6
Отметим, что на данный момент Киченок не имеет одиночного рейтинга. В парном разряде Людмила сыграет в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко.
Источник — Sport.ua
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