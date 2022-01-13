Реал 100 раз выиграл Эль Класико, у Барселоны 96 побед

Мадридский клуб чаще обыгрывает каталонцев

  • 13.01.2022 09:21
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Реал 100 раз выиграл Эль Класико, у Барселоны 96 побед
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» одержал победу над «Барселоной» (3:2) в поединке полуфинала Суперкубка Испании. Встреча закончилась со счетом 3:2.

Команды провели 248-е Эль Класико в истории. Для «Реала» это 100-я победа над каталонским клубом, команда забила 415 голов. У «Барселоны» 96 побед при 404 забитых мяча. Ничьей завершились 52 игры.

Добавим, что защитник «Барселоны» Дани Алвес стал самым возрастным футболистом, когда-либо принимавшим участие в Эль Класико. В момент матча ему было 38 лет и 251 день. Прежний рекорд принадлежал голкиперу Хосе Пинто, который в 2014 году сыграл против «Реала» в 38 лет и 159 дней.

В финале Суперкубка Испании «Реала» сыграет с победителем противостояния «Атлетико» — «Атлетик».

Источник — El Mundo Deportivo

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