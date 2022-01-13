Готовят €48 миллионов. Астон Вилла заинтересована в игроке Брайтона

«Астон Вилла» активно интересуется 25-летним полузащитником «Брайтона» и сборной Мали Ивом Биссумой.
Но футболист обойдется «Астон Вилле» недешево. «Брайтон» хочет получить за своего игрока не менее €48 миллионов.
Биссума выступает за «Брайтон» с лета 2018 года после перехода из французского «Лилля». В текущем сезоне Ив провел за «Брайтон» 14 матчей в АПЛ.
Нынешней зимой «Астон Вилла» уже произвела фурор на трансферном рынке, арендовав у «Барселоны» бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Также клуб близок к подписанию левого защитника «Эвертона» Люки Диня.
Источник — The Telegraph
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