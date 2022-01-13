Готовят €48 миллионов. Астон Вилла заинтересована в игроке Брайтона

«Вилланы» намерены подписать Ива Биссуму

  • 13.01.2022 01:20
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Готовят €48 миллионов. Астон Вилла заинтересована в игроке Брайтона
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Астон Вилла» активно интересуется 25-летним полузащитником «Брайтона» и сборной Мали Ивом Биссумой.

Но футболист обойдется «Астон Вилле» недешево. «Брайтон» хочет получить за своего игрока не менее €48 миллионов.

Биссума выступает за «Брайтон» с лета 2018 года после перехода из французского «Лилля». В текущем сезоне Ив провел за «Брайтон» 14 матчей в АПЛ.

Нынешней зимой «Астон Вилла» уже произвела фурор на трансферном рынке, арендовав у «Барселоны» бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Также клуб близок к подписанию левого защитника «Эвертона» Люки Диня.

Источник — The Telegraph

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