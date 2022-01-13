Динамо провело тренировку без Луческу

Игроки киевского «Динамо» уже проходят медосмотр двумя группами и в среду, 12 января, провели первое занятие в 2022 году, немного потренировавшись в своем манеже на клубной базе.

Занятие носило втягивающий характер, и в нем не принимали участие все футболисты, которые еще добираются в Киев из других стран. Также в расположение команды 13 января прибудет главный тренер столичной команды Мирчаи Луческу, поэтому динамовцы занимались под руководством его помощников.

В ближайшие дни, учитывая морозную погоду, динамовцы и дальше будут заниматься в манеже, а 17 января команда отправится на первый сбор в Испанию. Там киевляне до 27 января проведут четыре спарринга.