Динамо провело тренировку без Луческу

Киевская команда начала подготовку ко второй части сезона

  • 13.01.2022 01:09
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  • 1 комментарий
Динамо провело тренировку без Луческу
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Игроки киевского «Динамо» уже проходят медосмотр двумя группами и в среду, 12 января, провели первое занятие в 2022 году, немного потренировавшись в своем манеже на клубной базе.

Занятие носило втягивающий характер, и в нем не принимали участие все футболисты, которые еще добираются в Киев из других стран. Также в расположение команды 13 января прибудет главный тренер столичной команды Мирчаи Луческу, поэтому динамовцы занимались под руководством его помощников.

В ближайшие дни, учитывая морозную погоду, динамовцы и дальше будут заниматься в манеже, а 17 января команда отправится на первый сбор в Испанию. Там киевляне до 27 января проведут четыре спарринга.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks san
    online
    aleks san, 13.01.2022 01:31 (изменен)
    -1
    Можно и без футболистов,разницы нет
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