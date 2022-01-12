Будет четыре спарринга. Динамо назвало соперников на первом сборе

На данный момент известны три из четырех команд, с которыми сыграет украинский клуб

  • 12.01.2022 13:10
  • 1148 просмотров
  • 2 комментария
Будет четыре спарринга. Динамо назвало соперников на первом сборе
© ФК Динамо Киев

14 января для футболистов киевского «Динамо» завершится зимний отпуск.

После нескольких дней в Киеве команда отправится на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 17 по 27 января.

В провинции Аликанте, где «бело-синие» будут начинать готовиться к возобновлению сезона, запланировано проведение четырех спаррингов.

19 января, 16:30* – «Реал Мурсия» (Испания)

22 января, 16:30* – «Расинг Унион» (Люксембург)

24 или 25 января – соперник будет объявлен позже

26 или 27 января – «Буде-Глимт» (Норвегия)

*начало матча по киевскому времени

Все матчи, запланированные на тренировочном сборе, будут показаны на клубном канале «Динамо Киев» в Youtube.

Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 12.01.2022 13:46
    0
    Петр Яновский, 12.01.2022 13:25
    С Буде - Глимт буде поразка
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 12.01.2022 13:25
    0
    С Буде - Глимт буде поразка
    Ссылка
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