Будет четыре спарринга. Динамо назвало соперников на первом сборе

14 января для футболистов киевского «Динамо» завершится зимний отпуск.

После нескольких дней в Киеве команда отправится на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 17 по 27 января.

В провинции Аликанте, где «бело-синие» будут начинать готовиться к возобновлению сезона, запланировано проведение четырех спаррингов.

19 января, 16:30* – «Реал Мурсия» (Испания)

22 января, 16:30* – «Расинг Унион» (Люксембург)

24 или 25 января – соперник будет объявлен позже

26 или 27 января – «Буде-Глимт» (Норвегия)

*начало матча по киевскому времени

Все матчи, запланированные на тренировочном сборе, будут показаны на клубном канале «Динамо Киев» в Youtube.