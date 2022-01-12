Будет четыре спарринга. Динамо назвало соперников на первом сборе

14 января для футболистов киевского «Динамо» завершится зимний отпуск.
После нескольких дней в Киеве команда отправится на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании с 17 по 27 января.
В провинции Аликанте, где «бело-синие» будут начинать готовиться к возобновлению сезона, запланировано проведение четырех спаррингов.
19 января, 16:30* – «Реал Мурсия» (Испания)
22 января, 16:30* – «Расинг Унион» (Люксембург)
24 или 25 января – соперник будет объявлен позже
26 или 27 января – «Буде-Глимт» (Норвегия)
*начало матча по киевскому времени
Все матчи, запланированные на тренировочном сборе, будут показаны на клубном канале «Динамо Киев» в Youtube.
Источник — ФК Динамо Киев
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