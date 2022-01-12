Кубок Африки. Кот-д'Ивуар начал с непростой победы

На Кубке африканских наций завершился очередной игровой день группового этапа.
Один из фаворитов турнира, Кот-д'Ивуар, в своем стартовом поединке сумел обыграть Экваториальную Гвинею, однако победа далась непросто.
Команда выиграла 1:0 благодаря голу Граделя.
Кубок Африки. Группа E
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1
Гол: Градель, 5
ЭГ: Сапунга, Акапо (Месегер, 89), Эстебан, Коко, Нчама, Мачин, Ганет, Сальвадор (Сиафа, 82), Сам, Нсуэ, Ханза (Нлаво, 64)
Кот-д'Ивуар: Сангаре, Маига, Дели, Байлли, Конан, Кессье (Ди, 71), Сери, Сангаре, Корне (Заа, 71), Градель (Пепе, 71), Аллер (Коуме, 82)
1. Кот-д'Ивуар - 3
2. Алжир - 1
3. Сьерра-Леоне - 1
4. Экваториальная Гвинея - 0
Источник — Sport.ua
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