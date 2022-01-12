Экваториальная Гвинея
0 : 1
Кот-д'Ивуар
12.01.2022, FT

Кубок Африки. Кот-д'Ивуар начал с непростой победы

Для победы хватило быстрого гола

  • 12.01.2022 23:13
  • 292 просмотра
  • 1 комментарий
Кубок Африки. Кот-д'Ивуар начал с непростой победы
© twitter.com/CAF_Online

На Кубке африканских наций завершился очередной игровой день группового этапа.

Один из фаворитов турнира, Кот-д'Ивуар, в своем стартовом поединке сумел обыграть Экваториальную Гвинею, однако победа далась непросто.

Команда выиграла 1:0 благодаря голу Граделя.

Кубок Африки. Группа E

Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1
Гол: Градель, 5

ЭГ: Сапунга, Акапо (Месегер, 89), Эстебан, Коко, Нчама, Мачин, Ганет, Сальвадор (Сиафа, 82), Сам, Нсуэ, Ханза (Нлаво, 64)

Кот-д'Ивуар: Сангаре, Маига, Дели, Байлли, Конан, Кессье (Ди, 71), Сери, Сангаре, Корне (Заа, 71), Градель (Пепе, 71), Аллер (Коуме, 82)

1. Кот-д'Ивуар - 3
2. Алжир - 1
3. Сьерра-Леоне - 1
4. Экваториальная Гвинея - 0

Кубок Африки. Расписание и результаты матчей

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Archie FireLion
    online
    Archie FireLion, 13.01.2022 00:00
    0
    Офигеть и здесь 1-0, у них других результатов нет?
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