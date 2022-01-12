Реал присмотрел замену Лунину. Украинец больше не хочет терять время

Мадридский «Реал» активизировал поиски второго вратаря первой команды, роль которого ныне исполняет Андрей Лунин.

22-летний украинец, который пребывает на контракте в мадридском клубе с лета 2018 года, но сыграл с тех пор всего 2 матча за «бланкос», понимает, что больше не имеет права терять время и хочет реанимировать карьеру, перебравшись в другой клуб.

В настоящий момент наиболее реальным вариантом для трансфера Лунина является амстердамский «Аякс», который подыскивает замену для Андре Онаны.

В свою очередь, «Реал» оценивает возможность возвращения в Мадрид воспитанника кантеры «бланкос» 29-летнего Фернандо Пачеко, который ныне выступает за «Алавес». Контракт этого кипера рассчитан до лета 2023 года, а потому, чтобы осуществить трансфер «Реалу» придется договориться с басками о сумме отступных.

Напомним, первым номером «Реала» в последние годы является 29-летний бельгиец Тибо Куртуа.