Гендиректор Александрии озвучил амбициозную задачу на сезон

Генеральный директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.

«Мы попробовали еврокубки, нам теперь туда хочется однозначно. Как минимум для квалификационного раунда наш стадион подходит, но, конечно, нам хочется не меньше, чем Лигу Европы, а не Лигу конференций.

Хочется попасть в зону еврокубков», - сказал Китаев.

Отметим, что зимой «Александрию» усилили сразу пять новичков – Валерий Бондаренко, Денис Костышин, Владислав Калитвинцев, Артур Авгимян и Богдан Билошевский.

После осенней части сезона «Александрия» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от четвертой позиции на 10 очков.