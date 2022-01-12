Гендиректор Александрии озвучил амбициозную задачу на сезон

Клуб из Александрии ставит перед собой высокие цели

  • 12.01.2022 21:48
  • 772 просмотра
  • 1 комментарий
Гендиректор Александрии озвучил амбициозную задачу на сезон
© ФК Александрия

Генеральный директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.

«Мы попробовали еврокубки, нам теперь туда хочется однозначно. Как минимум для квалификационного раунда наш стадион подходит, но, конечно, нам хочется не меньше, чем Лигу Европы, а не Лигу конференций.

Хочется попасть в зону еврокубков», - сказал Китаев.

Отметим, что зимой «Александрию» усилили сразу пять новичков – Валерий Бондаренко, Денис Костышин, Владислав Калитвинцев, Артур Авгимян и Богдан Билошевский.

После осенней части сезона «Александрия» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от четвертой позиции на 10 очков.

Источник — ТК Футбол

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DidOk
    online
    DidOk, 12.01.2022 22:59
    0
    Молодці !
    Так тримати !!
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