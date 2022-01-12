Гендиректор Александрии озвучил амбициозную задачу на сезон

Генеральный директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.
«Мы попробовали еврокубки, нам теперь туда хочется однозначно. Как минимум для квалификационного раунда наш стадион подходит, но, конечно, нам хочется не меньше, чем Лигу Европы, а не Лигу конференций.
Хочется попасть в зону еврокубков», - сказал Китаев.
Отметим, что зимой «Александрию» усилили сразу пять новичков – Валерий Бондаренко, Денис Костышин, Владислав Калитвинцев, Артур Авгимян и Богдан Билошевский.
После осенней части сезона «Александрия» занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от четвертой позиции на 10 очков.
Источник — ТК Футбол
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