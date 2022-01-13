В четверг, 13 января, состоится первый поединок полуфинала Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» примет лондонский «Арсенал».
Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка английской лиги.
В прямом эфире поединок «Ливерпуль» — «Арсенал» покажут Setanta Sports Ukraine и видеосервис MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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