Свитолина рассказала, какой совет ей дал Владимир Кличко

Украинская теннисистка – о важном совете, который получила от экс-чемпиона мира по боксу

  • 12.01.2022 20:54
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Свитолина рассказала, какой совет ей дал Владимир Кличко
© Instagram. Элина Свитолина и Владимир Кличко

Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина рассказала, какой совет ей однажды дал чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко.

«Каждый год я обдумываю вопрос о возможности завершения карьеры. Я знаю, чего хочу, надеюсь отыграть еще несколько хороших лет без травм. Конечно, я думала над тем, чем буду заниматься после ухода из спорта. Я люблю смотреть вперед. Кстати, по этому поводу очень хороший совет мне дал Вова Кличко, еще когда я только открывала свой фонд. Мы с ним пересекались, он мне очень-очень помог. Он мне дал такой совет, что нужно еще до завершения карьеры думать, чем ты будешь заниматься, и строить планы. И это меня очень зацепило. Я стала больше об этом думать. Начала строить вокруг себя инвестиции. Не исключаю, что тренерская работа возможна в моем будущем, потому что я хочу делиться своим опытом. И начинать именно с Украины, потому что я вышла из нее и нужно отдавать что-то обратно», - сказала Свитолина на ютуб-канале «В гостях у Гордона».

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Источник — Гордон

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