СВИТОЛИНА: «В политику не собираюсь. Не понимаю, что происходит в Украине»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему не собирается идти в политику.



- Политикой вы интересуетесь?

- Я интересуюсь, но очень поверхностно. У меня есть друзья, которые вводят меня в курс дела, потому что я все-таки украинка и хочу понимать, что происходит. Но очень поверхностно. То есть я даже ничего не высказываю, потому что считаю, что, когда ты что-то высказываешь, ты должен знать что-то изнутри. А я не знаю, что там происходит. И политика – это для меня немножко страшное слово.



- Темный лес?

- Да, темный лес – это правильно. И поэтому я ничего не могу сказать об этом.



- Мы можем предположить теоретически, что, когда вы закончите активные выступления, то пойдете в политику?

- Нет. Во-первых, я не живу на данный момент, в своем сознательном возрасте, в Украине и не понимаю, что происходит. И даже когда у нас были военные действия, я здесь была тоже очень мало. Большинство я смотрела из новостей и общалась со своими друзьями, то есть со своей семьей. Но в Одессе была другая ситуация, они тоже сильно не знали, что реально происходит.



В теннисе я уже 23 года, и вот здесь я могу вам рассказать вообще все, что знаю. Я считаю, что уже могу высказать свое мнение и что у меня есть уже какая-то мудрость здесь. В политике нужно иметь очень много лет именно вот этой мудрости, чтобы высказывать свое мнение и чтобы не запутать еще больше людей, которые будут это слышать.

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