СВИТОЛИНА: «В политику не собираюсь. Не понимаю, что происходит в Украине»

Украинская теннисистка хочет делать то, в чем разбирается

  • 12.01.2022 12:13
  • 1121 просмотр
  • 6 комментариев
СВИТОЛИНА: «В политику не собираюсь. Не понимаю, что происходит в Украине»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему не собирается идти в политику.
 
- Политикой вы интересуетесь?
- Я интересуюсь, но очень поверхностно. У меня есть друзья, которые вводят меня в курс дела, потому что я все-таки украинка и хочу понимать, что происходит. Но очень поверхностно. То есть я даже ничего не высказываю, потому что считаю, что, когда ты что-то высказываешь, ты должен знать что-то изнутри. А я не знаю, что там происходит. И политика – это для меня немножко страшное слово.
 
- Темный лес?
- Да, темный лес – это правильно. И поэтому я ничего не могу сказать об этом.
 
- Мы можем предположить теоретически, что, когда вы закончите активные выступления, то пойдете в политику?
- Нет. Во-первых, я не живу на данный момент, в своем сознательном возрасте, в Украине и не понимаю, что происходит. И даже когда у нас были военные действия, я здесь была тоже очень мало. Большинство я смотрела из новостей и общалась со своими друзьями, то есть со своей семьей. Но в Одессе была другая ситуация, они тоже сильно не знали, что реально происходит.
 
В теннисе я уже 23 года, и вот здесь я могу вам рассказать вообще все, что знаю. Я считаю, что уже могу высказать свое мнение и что у меня есть уже какая-то мудрость здесь. В политике нужно иметь очень много лет именно вот этой мудрости, чтобы высказывать свое мнение и чтобы не запутать еще больше людей, которые будут это слышать.

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Источник — Гордон

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Zhez53
    Zhez53, 12.01.2022 12:36
    +3
    В одном Элина права. Если не разбираешься, лучше промолчать.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 12.01.2022 12:21
    +1
    А зря-в Украине лезут в политику, только те, кто абсолютно не понимает, что происходит
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    anacreon
    anacreon, 12.01.2022 13:15
    0
    Элина правильно говорит. Она не живет в Украине, она не понимает что происходит внутри страны, потому она не комментирует политику.
    Иногда даже те люди, что живут внутри страны, не понимают что происходит. Чего ожидать от людей, которые Украину видят приезжая три раза в год.
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    olya403
    olya403, 12.01.2022 12:55
    0
    ось це правильно
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    roman75zpr
    roman75zpr, 12.01.2022 12:52
    0
    Хоть не повторит неудачный опыт Шевченко...
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 12.01.2022 12:33
    -1
    ну и зря, вон у нас олимпийскими чемпами становятся будучи НД
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