Неправильный гимн. Гамбия обыграла Мавританию в Кубке африканских наций

В матче первого тура Кубка африканских наций сборная Гамбии победила команду Мавритании (1:0).

Начало матча было задержано, потому что организаторы несколько раз ставили неправильный гимн Мавритании.

Единственный мяч на 10-й минуте забил Эйбли Джаллоу.

После первого тура Гамбия и Мали набрали по 3 очка в группе F, а у Мавритании и Туниса пока нет зачетных пунктов.

Кубок африканских наций

Группа F. 1-й тур, 12 января

Мавритания – Гамбия – 0:1

Голы: Джаллоу, 10.

Мавритания: Диоп, Карамоко (Абу Демба, 46), Абейд, Тиам (Камара, 66), Убейб (Ба, 80), Фофана, Мусса Н'Диайе (Тиам, 65), Деллаи, Махмуд (Абдерраман, 59), Ба, Камара.

Гамбия: Джоб, Колли (Джаллоу, 74), Гомес, Жанье, Турай (Санне, 82), Маррех, Адамс, Джаллоу (Дарбо, 64), Сисей (Дарбо, 64), Барроу, Колли.

Предупреждения: Ба 28, Мусса Н'Диайе 30 – Колли 56, Джаллоу 90, Дарбо 90.

Судья: Горбаль.

Турнирная таблица